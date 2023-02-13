Диверсанты в штатском и захват заложников: Санду рассказала о плане РФ, который раскрыла Украина

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове, и что готовились силовые действия с привлечением диверсантов из-за пределов страны - из России, Беларуси и Балкан.

Как информирует Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она заявила на специальном брифинге.

"Это краткосрочный план, который предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников", - заявила Майя Санду.

По ее словам, переданные Киевом материалы содержат подробную документацию логистики для организации этих диверсионных действий.

"План предусматривает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории", - добавила президент.

Также Санду рассказала, что под видом мирных протестов готовят попытку захвата власти в Кишиневе.

Президент добавила, что силовые структуры Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

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Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", - сказал Зеленский.

Россия неоднократно допускала резкие и грубые выпады в адрес Молдовы и молдавского руководства, в частности после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Среди последнего, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину", что резко прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве государства.