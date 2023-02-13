Австрія не хоче тренувати українських військових на танках Leopard 2

Австрія не хоче навчати українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.

Це підтвердила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер у письмовій заяві для видання Ö1 "Morgenjournal", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Це "суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів", йдеться в заяві.

Реклама:

Як повідомив телеканалу експерт з міжнародного права Ральф Янік, нейтралітет навчань не є перешкодою, оскільки є рішення ЄС про це.

Крім того, на австрійських танках Leopard 2 вже проходять навчання іноземні солдати, наприклад, з країн НАТО Угорщини та Чехії, повідомляє Ö1 з посиланням на армію. Австрія має єдиний танковий батальйон з 48 основними бойовими танками Leopard 2.

Янік підкреслив, що австрійський нейтралітет відступає, якщо є відповідне рішення Ради ЄС. Що стосується військової підтримки України, то вона є з жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо ви не тренуєте українських солдатів, то "ви робите це з політичних причин", сказав він, натякаючи на чутливу внутрішньополітичну дискусію про нейтралітет. "Ми вважаємо за краще жити цим залишком нейтралітету замість того, щоб випробовувати межі, які закон бачить не так вузько", - каже Янік.

Австрійська інтерпретація здається суворою порівняно з іншими нейтральними країнами Європи. Наприклад, нейтральна Ірландія навчає українських солдатів розмінуванню.

У Швейцарії, з іншого боку, зараз точаться запеклі дебати щодо того, чи варто дозволяти передавати Україні зброю місцевого виробництва. Йдеться також про інтереси швейцарської збройової промисловості, яка побоюється за ринки збуту.

Як повідомлялося, Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну.