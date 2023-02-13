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Австрия не хочет тренировать украинских военных на танках Leopard 2

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 11:34
Австрия не хочет тренировать украинских военных на танках Leopard 2
скриншот

Австрия не хочет обучать украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.

Это подтвердила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в письменном заявлении для издания Ö1 Morgenjournal, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Это "суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", говорится в заявлении.

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Как сообщил телеканалу эксперт по международному праву Ральф Яник, нейтралитет учений не является препятствием, поскольку есть решение ЕС об этом.

Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 уже проходят обучение иностранные солдаты, например, из стран НАТО Венгрии и Чехии, сообщает Ö1 со ссылкой на армию. Австрия имеет единственный танковый батальон с 48 основными боевыми танками Leopard 2.

Яник подчеркнул, что австрийский нейтралитет отступает, если есть соответствующее решение Совета ЕС. Что касается военной поддержки Украины, то она есть с октября.

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Если вы не тренируете украинских солдат, то "вы делаете это по политическим причинам", сказал он, намекая на чувствительную внутриполитическую дискуссию о нейтралитете. "Мы предпочитаем жить этим остатком нейтралитета вместо того, чтобы испытывать границы, которые закон видит не так узко", - говорит Яник.

Австрийская интерпретация кажется строгой по сравнению с другими нейтральными странами Европы. Например, нейтральная Ирландия обучает украинских солдат разминированию.

В Швейцарии, с другой стороны, сейчас идут ожесточенные дебаты относительно того, стоит ли позволять передавать Украине оружие местного производства. Речь идет также об интересах швейцарской оружейной промышленности, которая опасается за рынки сбыта.

Как сообщалось, Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие в Украину.

Темы: АвстрияУкраинатанкивойна
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