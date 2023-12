ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі

Країни Євросоюзу поки не досягли прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його словами, обговорення щодо цього пакету поки не зрушилися, в основному – через можливі винятки для білоруських добрив, і схоже, що цього тижня прориву чекати не варто.

Реклама:

the EU's latest sanctions package on #Belarus remains stuck, mainly over the proposed derogations for Belarusian fertilizers. I don't expect a breakthrough this week. #Russia #Ukraine