ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі

Країни Євросоюзу поки не досягли прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його словами, обговорення щодо цього пакету поки не зрушилися, в основному – через можливі винятки для білоруських добрив, і схоже, що цього тижня прориву чекати не варто.

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the EU's latest sanctions package on #Belarus remains stuck, mainly over the proposed derogations for Belarusian fertilizers. I don't expect a breakthrough this week. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023

Рікард Джозвяк також повідомив, що в середу мають обговорити 10-й пакет санкцій проти Росії, є шанси, що його схвалять наступного тижня – оскільки це планували зробити під річницю початку повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, до десятого пакета санкцій проти Росії можуть увійти обмеження проти чотирьох російських банків, включаючи найбільший російський приватний банк "Альфа-банк", а також заборона громадянам РФ входити до складу рад директорів компаній критичної інфраструктури в ЄС, таких як електромережі або газопостачальні компанії.