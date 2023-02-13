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ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 11:56
ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Країни Євросоюзу поки не досягли прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його словами, обговорення щодо цього пакету поки не зрушилися, в основному – через можливі винятки для білоруських добрив, і схоже, що цього тижня прориву чекати не варто. 

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Рікард Джозвяк також повідомив, що в середу мають обговорити 10-й пакет санкцій проти Росії, є шанси, що його схвалять наступного тижня – оскільки це планували зробити під річницю початку повномасштабної війни. 

За інформацією ЗМІ, до десятого пакета санкцій проти Росії можуть увійти обмеження проти чотирьох російських банків, включаючи найбільший російський приватний банк "Альфа-банк", а також заборона громадянам РФ входити до складу рад директорів компаній критичної інфраструктури в ЄС, таких як електромережі або газопостачальні компанії.

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Теми: ЄСБілорусьсанкції
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