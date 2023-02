ЕС пока не достиг прогресса по новому пакету санкций против Беларуси

Страны Евросоюза пока не достигли прогресса по новому пакету санкций против Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его словам, обсуждения по этому пакету пока не сдвинулись, в основном – из-за возможных исключений для белорусских удобрений, и похоже, что на этой неделе прорыва ждать не стоит.

the EU's latest sanctions package on #Belarus remains stuck, mainly over the proposed derogations for Belarusian fertilizers. I don't expect a breakthrough this week. #Russia #Ukraine