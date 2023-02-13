Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС пока не достиг прогресса по новому пакету санкций против Беларуси

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 11:56
ЕС пока не достиг прогресса по новому пакету санкций против Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Страны Евросоюза пока не достигли прогресса по новому пакету санкций против Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его словам, обсуждения по этому пакету пока не сдвинулись, в основном – из-за возможных исключений для белорусских удобрений, и похоже, что на этой неделе прорыва ждать не стоит.

Реклама:

Рикард Джозвяк также сообщил, что в среду должны обсудить 10-й пакет санкций против России, есть шансы, что его одобрят на следующей неделе – поскольку это планировали сделать под годовщину начала полномасштабной войны.

По информации СМИ, в десятый пакет санкций против России могут войти ограничения против четырех российских банков, включая крупнейший российский частный банк Альфа-банк, а также запрет гражданам РФ входить в состав советов директоров компаний критической инфраструктуры в ЕС, таких как электросети или газоснабжающие компании.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСБеларусьсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
ЕС рассмотрит предложения, чтобы ускорить поставки артиснарядов Украине – Боррель
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: