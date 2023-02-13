ЕС пока не достиг прогресса по новому пакету санкций против Беларуси

Страны Евросоюза пока не достигли прогресса по новому пакету санкций против Беларуси.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его словам, обсуждения по этому пакету пока не сдвинулись, в основном – из-за возможных исключений для белорусских удобрений, и похоже, что на этой неделе прорыва ждать не стоит.

the EU's latest sanctions package on #Belarus remains stuck, mainly over the proposed derogations for Belarusian fertilizers. I don't expect a breakthrough this week. #Russia #Ukraine February 13, 2023

Рикард Джозвяк также сообщил, что в среду должны обсудить 10-й пакет санкций против России, есть шансы, что его одобрят на следующей неделе – поскольку это планировали сделать под годовщину начала полномасштабной войны.

По информации СМИ, в десятый пакет санкций против России могут войти ограничения против четырех российских банков, включая крупнейший российский частный банк Альфа-банк, а также запрет гражданам РФ входить в состав советов директоров компаний критической инфраструктуры в ЕС, таких как электросети или газоснабжающие компании.