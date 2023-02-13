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Глава МЗС Угорщини прибув до Мінська "говорити про мир" в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 13:43
Петер Сійярто і голова МЗС Білорусі Сергій Алейник, фото БЕЛТА

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Мінська з візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства якнайшвидше почнуть діяти в інтересах миру і уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

"Це мирна позиція, яку я буду займати на переговорах у Мінську сьогодні" - заявив Сійярто.

Водночас він очікує критики свого візиту до Білорусі – це перший за дуже тривалий період візит європейського посадовця такого рівня до Мінська.

"Очевидно, що багато хто буде атакувати візит, але наша позиція чітка: канали комунікації повинні бути відкритими. Якби ми цього не зробили, я не зміг би сьогодні донести до вас заклик до миру" - заявив Сійярто.

Слід зазначити, що візит, зокрема, з високою ймовірністю викличе критику Польщі, яка тривалий час розглядалася угорським урядом як один з його найбільших союзників.

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Однак через різні погляди на війну РФ проти України між Варшавою і Будапештом спостерігається охолодження відносин. У березні минулого року правляча партія Польщі "Право і Справедливість" заморозила більшість контактів з правлячою партією Угорщини.

Також у березні проросійський курс Угорщини призвів до скасування зустрічей у форматі "Вишеградської четвірки", які однак згодом все ж поновились.

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Теми: УгорщинаБілорусьвійна
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