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Глава МИД Венгрии прибыл в Минск "говорить о мире" в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 12:43
Глава МИД Венгрии прибыл в Минск говорить о мире в Украине
Петер Сийярто і глава МИД Беларуси Сергей Алейник, фото БЕЛТА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск с визитом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества как можно быстрее начнут действовать в интересах мира и избегать любых шагов, которые могут привести к продолжению или эскалации войны.

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"Это мирная позиция, которую я буду занимать на переговорах в Минске сегодня", - заявил Сийярто.

В то же время он ожидает критики своего визита в Беларусь - это первый за очень длительный период визит европейского чиновника такого уровня в Минск.

"Очевидно, что многие будут атаковать визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы этого не сделали, я не смог бы сегодня донести до вас призыв к миру", - заявил Сийярто.

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Следует отметить, что визит, в частности, с высокой вероятностью вызовет критику Польши, которая долгое время рассматривалась венгерским правительством как один из его крупнейших союзников.

Однако из-за разных взглядов на войну РФ против Украины между Варшавой и Будапештом наблюдается охлаждение отношений. В марте прошлого года правящая партия Польши "Право и Справедливость" заморозила большинство контактов с правящей партией Венгрии.

Также в марте пророссийский курс Венгрии привел к отмене встреч в формате "Вышеградской четверки", которые однако впоследствии все же возобновились.

Темы: ВенгрияБеларусьвойна
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