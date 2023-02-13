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Столтенберг: Путін починає нові наступальні дії в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 14:25
Єнс Столтенберг, Getty Images

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президент Росії Владімір Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це він сказав на брифінгу в понеділок.

"Майже через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії", - зазначив Столтенберг і додав, що саме тому важлива військова підтримка Києва всім необхідним на полі бою.

"Швидкість врятує життя. Якщо Путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі" про можливість використання сили для своїх зовнішньополітичних цілей, додав генсек Альянсу.

Він наголосив, що НАТО "підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно".

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Столтенберг уточнив, що, на його думку, повторний наступ Росії в Україні "вже почався", що видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.

"Для мене це лише наголошує на важливості вчасності у постачанні Україні зброї, обладнання, запчастин. Чим швидше ми це зробимо, тим більше життів ми врятуємо й прокладемо шлях до мирного вирішення конфлікту", - вважає генсек НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у вівторок у Брюсселі почнеться дводенна зустріч міністрів оборони держав-членів Північноатлантичного альянсу, а також зустріч Контактної групи з питань допомоги України у форматі "Рамштайн".

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, головні питання порядку денного "Рамштайну" – захист українського неба, у тому числі через залучення авіаційної платформи; розбудова "танкової коаліції"; формування запасу міцності по боєприпасах; тренінгові програми для наших воїнів; стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового Шенгену".

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Теми: ПутінвійнаНАТОУкраїна
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