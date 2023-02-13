Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: Путин начинает новые наступательные действия в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 14:25
Йенс Столтенберг, Getty Images

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президент России Владимир Путин вместо готовности к миру в Украине начинает новые наступательные действия.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Почти через год после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", - отметил Столтенберг и добавил, что именно поэтому военная поддержка Киева всем необходимым на поле боя так важна.

"Скорость спасет жизни. Если Путин выиграет в Украине, это станет сигналом для авторитарных государств в мире" о возможности использования силы для своих внешнеполитических целей, добавил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что НАТО "будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Позже, отвечая на вопрос журналистов, Столтенберг уточнил, что, по его мнению, повторное наступление России в Украине "уже началось", что видно по количеству дополнительных сил, которые российская сторона направляет на востоке Украины.

"Для меня это лишь подчеркивает важность своевременности в поставках Украине оружия, оборудования, запчастей. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней мы спасем и проложим путь к мирному решению конфликта", - считает генсек НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, во вторник в Брюсселе начнется двухдневная встреча министров обороны государств-членов Североатлантического альянса, а также встреча Контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, главные вопросы повестки дня "Рамштайн" - защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы; развитие "танковой коалиции"; формирование запаса прочности по боеприпасам; тренинговые программы для наших воинов; стабильность поддержки - логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного Шенгена".

Читайте УП В Google News

Темы: ПутинвойнаНАТОУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников заявил, что останется на должности по решению Зеленского

Больше помощи Украине и усиленное сдерживание: Столтенберг - о договоренностях министров обороны НАТО

Венгрия запретила въезд Балоге

Суд обязал демонтировать "храм-киоск" возле Десятинной церкви – Ткаченко

Швейцария отказалась от конфискации российских активов

обновлено от 14:55, фото, видеоРФ обстреляла многоэтажку в Покровске: 12 раненых и погибший

Все новости...
Столтенберг о предоставлении Украине истребителей: Дискуссии ведутся, но важна скорость
Путин пересел на бронепоезд - СМИ
Россия вывела в Черное море фрегат с "Калибрами" – ОК "Юг"
В России скрыли статистику о дезертирстве военных – СМИ
Последние новости
16:14
В прошлом году налоговая возместила НДС всего по 2/3 от общего количества запросов
16:13
видеоВ частном детсаду Киева пытали детей
16:05
Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам – НБУ
15:57
Резников заявил, что останется на должности по решению Зеленского
15:55
Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК после финансового аудита компании
15:49
Премьер Швеции прибыл в Киев, встретился с Зеленским
15:48
В Снигиревке нашли тела 27 человек, убитых во время российской оккупации
15:40
НАТО постоянно следит за использованием предоставленного Украине оружия - Столтенберг
15:34
Российских студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв - СМИ
15:33
фотоВ ГСЧС создали детские комиксы о взрывоопасных предметах
Все новости...