У російському Красноярську спалахнув склад на площі 6 тисяч кв м
Понеділок, 13 лютого 2023, 13:55
У російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на складі, площа загорання – 6 тисяч квадратних метрів.
Джерело: РИА Новости із посиланням на пресслужбу МНС Росії
Дослівно: "На вулиці Прикордонників відбувається загоряння складу, за попередньою інформацією, на площі 6000 квадратних метрів"
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Деталі: До гасіння залучили близько 40 осіб і 11 одиниць спецтехніки. Причини пожежі не повідомляються. Даних про постраждалих немає.