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У російському Красноярську спалахнув склад на площі 6 тисяч кв м

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 14:55
Пожежа на складі у Красноярську, фото NGS24.RU

У російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на складі, площа загорання – 6 тисяч квадратних метрів.

Джерело: РИА Новости із посиланням на пресслужбу МНС Росії

Дослівно: "На вулиці Прикордонників відбувається загоряння складу, за попередньою інформацією, на площі 6000 квадратних метрів"

Деталі: До гасіння залучили близько 40 осіб і 11 одиниць спецтехніки. Причини пожежі не повідомляються. Даних про постраждалих немає.

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Теми: пожежаРосія
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