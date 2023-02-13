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В российском Красноярске вспыхнул склад на площади 6 тысяч кв м

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 13:55
В российском Красноярске вспыхнул склад на площади 6 тысяч кв м
Пожар на складе в Красноярске, фото NGS24.RU

В российском Красноярске вспыхнул пожар на складе, площадь возгорания – 6 тысяч квадратных метров.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России

Дословно: "На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров"

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Детали: К тушению пожара привлекли около 40 человек и 11 единиц спецтехники. 

Причины пожара не сообщаются. Данных о пострадавших нет.

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Темы: пожарРосcия
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