Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля Балаклії на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго"

Альона Мазуренко Понеділок, 13 лютого 2023, 14:08
Біля Балаклії на вибуховому пристрої підірвався співробітник Харківобленерго
фото: дснс

У Харківській області біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго". 

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "46-річний чоловік отримав серйозну травму та був госпіталізований. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу".

Реклама:

Деталі: Синєгубов зазначив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.

Він закликав громадян пересуватися тільки перевіреними шляхами, не виходити на узбіччя, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля.

У разі виявлення підозрілого предмета Синєгубов закликав не чіпати його та звертатись до ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДСНСХарківвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
ДСНС
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: