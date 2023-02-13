Біля Балаклії на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго"
Понеділок, 13 лютого 2023, 14:08
У Харківській області біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго".
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Дослівно: "46-річний чоловік отримав серйозну травму та був госпіталізований. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу".
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Деталі: Синєгубов зазначив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.
Він закликав громадян пересуватися тільки перевіреними шляхами, не виходити на узбіччя, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля.
У разі виявлення підозрілого предмета Синєгубов закликав не чіпати його та звертатись до ДСНС.
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