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Біля Балаклії на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго"

Альона Мазуренко Понеділок, 13 лютого 2023, 15:08
фото: дснс

У Харківській області біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго". 

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "46-річний чоловік отримав серйозну травму та був госпіталізований. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу".

Деталі: Синєгубов зазначив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.

Він закликав громадян пересуватися тільки перевіреними шляхами, не виходити на узбіччя, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля.

У разі виявлення підозрілого предмета Синєгубов закликав не чіпати його та звертатись до ДСНС.

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Теми: ДСНСХарківвибух
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