Возле Балаклеи на взрывном устройстве подорвался сотрудник "Харьковоблэнерго"
Понедельник, 13 февраля 2023, 14:08
В Харьковской области возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады на взрывном устройстве подорвался сотрудник "Харьковоблэнерго".
Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Дословно: "46-летний мужчина получил серьезную травму и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь".
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Детали: Синегубов отметил, что минная опасность на Харьковщине остается очень высокой.
Он призвал граждан передвигаться только проверенными путями, не выходить на обочину, не посещать леса, лесополосы, поля.
В случае обнаружения подозрительного предмета Синегубов призвал не трогать его и обращаться в ГСЧС.
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