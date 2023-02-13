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Возле Балаклеи на взрывном устройстве подорвался сотрудник "Харьковоблэнерго"

Алена МазуренкоПонедельник, 13 февраля 2023, 15:08
фото: гсчс

В Харьковской области возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады на взрывном устройстве подорвался сотрудник "Харьковоблэнерго".

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "46-летний мужчина получил серьезную травму и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь".

Детали: Синегубов отметил, что минная опасность на Харьковщине остается очень высокой.

Он призвал граждан передвигаться только проверенными путями, не выходить на обочину, не посещать леса, лесополосы, поля.

В случае обнаружения подозрительного предмета Синегубов призвал не трогать его и обращаться в ГСЧС.

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Темы: ГСЧСХарьковвзрыв
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