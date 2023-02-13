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Столтенберг про надання Україні винищувачів: Дискусії ведуться, та важлива швидкість

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 14:16

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це генсек сказав на брифінгу в понеділок.

Столтенберг нагадав, що військова допомога Україні з боку країн НАТО змінювалася з ходом повномасштабної війни РФ: спочатку був фокус на протитанковому озброєнні, далі — артилерії, протиповітряній обороні, нині йдеться про важке озброєння: бронемашини, бойові машини піхоти і бойові танки.

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"В Альянсі постійно триває обговорення того, що потрібне Україні. Й також ведеться обговорення про бойові літаки", - підтвердив генсек Альянсу.

Але, за його словами, в цьому обговоренні потрібно зважати на два фактори.

"По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет — щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги", - додав генсек Альянсу.

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Він зауважив, що надання винищувачів потребує значних витрат і часу з точки зору матеріально-тилового забезпечення, ремонту та іншого.

"Тож справді важливо обговорювати ці системи (винищувачі), але потрібно гарантувати, що вони можуть надаватись вчасно", - підсумував він.

Як повідомлялося, лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі в четвер не дали Володимиру Зеленському зобов’язань щодо надання бойової авіації.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО.

Теми: винищувачіНАТОУкраїна
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