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Столтенберг о предоставлении Украине истребителей: Дискуссии ведутся, но важна скорость

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 14:16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом генсек сказал на брифинге в понедельник.

Столтенберг напомнил, что военная помощь Украине со стороны стран НАТО менялась с ходом полномасштабной войны РФ: сначала был фокус на противотанковом вооружении, далее - артиллерии, противовоздушной обороне, сейчас речь идет о тяжелом вооружении: это бронемашины, боевые машины пехоты и боевые танки.

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"В Альянсе постоянно идет обсуждение того, что нужно Украине. И также ведется обсуждение о боевых самолетах", - подтвердил генсек Альянса.

Но, по его словам, в этом обсуждении нужно учитывать два фактора.

"Во-первых, скорость и неотложность. Когда речь идет о самолетах, это займет много времени. Поэтому мой главный приоритет - чтобы союзники смогли как можно быстрее прислать танки, БМП и тому подобное. Во-вторых, важно постоянно консультироваться по поводу новых возможностей помощи", - добавил генсек Альянса.

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Он отметил, что предоставление истребителей требует значительных затрат и времени с точки зрения материально-тылового обеспечения, ремонта и прочего.

"Поэтому действительно важно обсуждать эти системы (истребители), но нужно гарантировать, что они могут предоставляться вовремя", - подытожил он.

Как сообщалось, лидеры государств Европейского Союза во время саммита в Брюсселе в четверг не дали Владимиру Зеленскому обязательств по предоставлению боевой авиации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО.

Темы: истребителиНАТОУкраина
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