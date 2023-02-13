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Генсек НАТО: Інциденти з аеростатами – наслідки шпигунських дій Китаю і Росії

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 14:53

Потрапляння, імовірно, розвідувальних аеростатів у повітряний простір Сполучених Штатів свідчить про необхідність посилити співпрацю між державами-членами НАТО стосовно обміну розвідданими й стеження за повітряним простором.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це на брифінгу в понеділок заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Те, що ми побачили в США минулого тижня – це частина схеми, за якої Китай, а також Росія збільшують розвідувальну й спостережну діяльність проти держав-членів НАТО через різні канали. Уже були задіяні кіберпростір, супутники і тепер – аеростати", – зауважив він.

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"Це підкреслює те, що нам необхідно бути пильними, збільшити присутність і посилити обмін розвідувальними даними та захист і моніторинг повітряного простору", – додав генеральний секретар НАТО.

Столтенберг додав, що посилення співпраці в космічній сфері, зокрема збору даних через супутники та обмін такими даними, буде обговорюватись на прийдешній зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів над Північною Америкою збили вже три невизначені об’єкти. У Білому домі зазначили, що збиті об’єкти, найімовірніше, були повітряними кулями.

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"Вони не дуже схожі на ту повітряну кулю (яку США збили першою і вважають шпигунським апаратом Китаю) і набагато менші, тож ми не будемо давати їм визначену характеристику, доки не отримали уламки", – прокоментував речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

Теми: РосіяКитайНАТОСША
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