Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО: Инциденты с аэростатами - последствия шпионских действий Китая и России

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 15:53

Попадание, вероятно, разведывательных аэростатов в воздушное пространство Соединенных Штатов свидетельствует о необходимости усилить сотрудничество между государствами-членами НАТО по обмену разведданными и слежения за воздушным пространством.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом на брифинге в понедельник заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"То, что мы увидели в США на прошлой неделе - это часть схемы, при которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь - аэростаты", - отметил он.

"Это подчеркивает то, что нам необходимо быть бдительными, увеличить присутствие и усилить обмен разведывательными данными и защиту и мониторинг воздушного пространства", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что усиление сотрудничества в космической сфере, в частности сбора данных через спутники и обмен такими данными, будет обсуждаться на грядущей встрече министров обороны стран Альянса.

Напомним, за последние несколько недель над Северной Америкой сбили уже три неопределенные объекты. В Белом доме отметили, что сбитые объекты, скорее всего, были воздушными шарами.

"Они не очень похожи на тот воздушный шар (который США сбили первым и считают шпионским аппаратом Китая) и гораздо меньше, поэтому мы не будем давать им определенную характеристику, пока не получили обломки", - прокомментировал представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: РосcияКитайНАТОСША
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ частном детсаду Киева пытали детей

Резников заявил, что останется на должности по решению Зеленского

Больше помощи Украине и усиленное сдерживание: Столтенберг - о договоренностях министров обороны НАТО

Венгрия запретила въезд Балоге

Суд обязал демонтировать "храм-киоск" возле Десятинной церкви – Ткаченко

Швейцария отказалась от конфискации российских активов

Все новости...
Росcия
Путин пересел на бронепоезд - СМИ
В российском Красноярске вспыхнул склад на площади 6 тысяч кв м
Власти Приморья РФ похвастались выпуском беспилотника, который продается на AliExpress
Последние новости
17:29
Зеленский не видит "никакого препятствия" для начала переговоров о вступлении в ЕС в этом году
17:24
Обыски в MacPaw продолжаются: дело касается земельных участков под Киевом
17:14
Потери РФ сейчас самые большие с начала этой позорной войны – ГУР
17:10
В Финляндии рассказали, будут ли давать Украине Leopard 2 только после вступления в НАТО
17:07
Над Киевом обнаружили около 6 воздушных шаров РФ, большинство сбили – КГВА
16:49
В РФ издатели начали выпускать пересказы иностранных книг вместо лицензированных переводов
16:36
Зеленский: Бахмут - это живая стена, позволяющая готовить войска к деоккупации
16:28
Сколько украинцев во время войны выращивают растения и работают на земле - опрос
16:27
Враг пошел на прорыв позиций ГПСУ в Донецкой области – уничтожено 60 оккупантов
16:14
инфографикаВ прошлом году налоговая возместила НДС всего по 2/3 от общего количества запросов
Все новости...