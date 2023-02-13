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Генсек НАТО: Инциденты с аэростатами - последствия шпионских действий Китая и России

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 14:53

Попадание, вероятно, разведывательных аэростатов в воздушное пространство Соединенных Штатов свидетельствует о необходимости усилить сотрудничество между государствами-членами НАТО по обмену разведданными и слежения за воздушным пространством.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом на брифинге в понедельник заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"То, что мы увидели в США на прошлой неделе - это часть схемы, при которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь - аэростаты", - отметил он.

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"Это подчеркивает то, что нам необходимо быть бдительными, увеличить присутствие и усилить обмен разведывательными данными и защиту и мониторинг воздушного пространства", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что усиление сотрудничества в космической сфере, в частности сбора данных через спутники и обмен такими данными, будет обсуждаться на грядущей встрече министров обороны стран Альянса.

Напомним, за последние несколько недель над Северной Америкой сбили уже три неопределенные объекты. В Белом доме отметили, что сбитые объекты, скорее всего, были воздушными шарами.

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"Они не очень похожи на тот воздушный шар (который США сбили первым и считают шпионским аппаратом Китая) и гораздо меньше, поэтому мы не будем давать им определенную характеристику, пока не получили обломки", - прокомментировал представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

Темы: РосcияКитайНАТОСША
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