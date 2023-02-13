Укриття під час атак: На 18 станціях київського метро встановили мобільні лави

18 підземних станцій київського метрополітену облаштували додатковими модульними лавами, які будуть використовуватися під час повітряних тривог.

Джерело: повідомлення Київської міськради

Дослівно: "Завдяки підтримці партнерів, в рамках пілотного проєкту, 18 підземних станцій облаштовано додатковими модульними лавами, які використовуються під час повітряної тривоги. Кошти підприємства (Київського метрополітену – ред.) до реалізації цього проєкта не залучались".

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Деталі: Вказується, що сидіння розраховане на 4 людей. Крім того, у випадку тривалої повітряної тривоги або ж роботи підземних станцій винятково в режимі укриття лави трансформуються в ліжка.

Сидіння розмістили на станціях: "Академмістечко", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Голосіївська", "Деміївська", "Палац "Україна", "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Тараса Шевченка", "Сирець", "Лук’янівська", "Кловська", "Дружби народів", "Позняки", "Харківська".

Фото: Київська міськрада

Проєкт реалізовано за підтримки Посольства України в Латвійській Республіці, LITUA kartu, Latvijas Finieris, Конфедерації українців Латвії "ВІЧЕ".