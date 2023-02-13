Укрытие во время атак: На 18 станциях киевского метро установили мобильные лавки

18 подземных станций киевского метрополитена обустроили дополнительными модульными скамьями, которые будут использоваться во время воздушных тревог.

Источник: сообщение Киевского горсовета

Дословно: "Благодаря поддержке партнеров, в рамках пилотного проекта, 18 подземных станций обустроены дополнительными модульными скамьями, которые используются во время воздушной тревоги. Средства предприятия (Киевского метрополитена - ред.) к реализации этого проекта не привлекались".

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Детали: Указывается, что сиденье рассчитано на 4 человек. Кроме того, в случае длительной воздушной тревоги или работы подземных станций исключительно в режиме укрытия скамьи трансформируются в кровати.

Сиденья разместили на станциях: "Академгородок", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Голосеевская", "Демеевская", "Дворец "Украина", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Тараса Шевченко", "Сырец", "Лукьяновская", "Кловская", "Дружбы народов", "Позняки", "Харьковская".

Проект реализован при поддержке Посольства Украины в Латвийской Республике, LITUA kartu, Latvijas Finieris, Конфедерации украинцев Латвии "ВИЧЕ".