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Дизайнер "загубив": в УАФ пояснили, чому продавали карту України без Закарпаття

Альона Мазуренко Понеділок, 13 лютого 2023, 17:31

Українська асоціація футболу визнала, що випустила сувенірний календар УАФ без Закарпатської області, тому що "дизайнер примудрився її "загубити".

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: В УАФ наголосили, що "прикру помилку" допустив лише дизайнер календаря, який уже отримав догану.

Раніше 13 лютого у соцмережах почали обговорювати, що серед сувенірів, які продавали в УАФ, був календар з картою України без Закарпатської області.

Дослівно УАФ: "Нам дуже прикро це констатувати, але в сувенірному календарі УАФ за минулий, 2022 рік, була допущена прикра помилка.

На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився "загубити" цілу Закарпатську область.

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Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку! Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння.

Дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам".

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Теми: футболспортУкраїнаскандал
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