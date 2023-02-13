Дизайнер "загубив": в УАФ пояснили, чому продавали карту України без Закарпаття
Українська асоціація футболу визнала, що випустила сувенірний календар УАФ без Закарпатської області, тому що "дизайнер примудрився її "загубити".
Джерело: Українська асоціація футболу
Деталі: В УАФ наголосили, що "прикру помилку" допустив лише дизайнер календаря, який уже отримав догану.
Раніше 13 лютого у соцмережах почали обговорювати, що серед сувенірів, які продавали в УАФ, був календар з картою України без Закарпатської області.
Дослівно УАФ: "Нам дуже прикро це констатувати, але в сувенірному календарі УАФ за минулий, 2022 рік, була допущена прикра помилка.
На одній зі сторінок календаря на мапі України дизайнер примудрився "загубити" цілу Закарпатську область.
Дякуємо уважним вболівальникам, які й помітили помилку! Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння.
Дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам".