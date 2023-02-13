Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дизайнер "потерял": в УАФ объяснили, почему продавали карту Украины без Закарпатья

Алена МазуренкоПонедельник, 13 февраля 2023, 17:31

Украинская ассоциация футбола признала, что выпустила сувенирный календарь УАФ без Закарпатской области, потому что "дизайнер умудрился ее "потерять".

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: В УАФ отметили, что "досадную ошибку" допустил только дизайнер календаря, который уже получил выговор.

Ранее 13 февраля в соцсетях начали обсуждать, что среди сувениров, которые продавали в УАФ, был календарь с картой Украины без Закарпатской области.

Дословно УАФ: "Нам очень обидно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка.

На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область.

ВИДЕО ДНЯ

Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне просим прощения у всех патриотов и поклонников футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение.

Дизайнер уже получил выговор, обязательства внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все-все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам".

Читайте УП В Google News

Темы: футболспортУкраинаскандал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Мне стыдно": Федоров отреагировал на обыски в MacPaw и анонсировал закон о "Маски Шоу Стоп"

видеоВоспитателей частного детсада в Киеве подозревают в пытках детей

Резников заявил, что останется на должности по решению Зеленского

Больше помощи Украине и усиленное сдерживание: Столтенберг - о договоренностях министров обороны НАТО

Венгрия запретила въезд Балоге

Суд обязал демонтировать "храм-киоск" возле Десятинной церкви – Ткаченко

Все новости...
футбол
Прокуратура требует отстранить Павелко – УАФ
Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу
Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола
Последние новости
19:11
Глава Минобороны Германии: боеприпасов для Gepard, которые используются в Украине, достаточно
19:07
Фонд гарантирования после 7 лет окончательно ликвидировал банк "Премиум"
18:51
В Старобельск в субботу привезли 20 грузовиков с ранеными россиянами – Генштаб ВСУ
18:48
В Молдове заявили, что получили от Украины информацию об объекте, из-за которого закрыли авиапространство
18:39
Кадыров раскритиковал российских руководителей, которые пишут в деталях о потерях оккупантов
18:30
Украинский фильм, номинированный на Оскар, выйдет в прокат
18:29
Глава НБУ призвал ЕЦБ способствовать выходу международных банков из России
18:22
Защитники сбили российский вертолет Ка-52 на востоке
18:07
Зеленский ответил, планирует ли встречу с Байденом в ближайшее время
18:06
На Бахмутском направлении продолжаются жестокие бои: за сутки уничтожено более 100 оккупантов – Череватый
Все новости...