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Дизайнер "потерял": в УАФ объяснили, почему продавали карту Украины без Закарпатья

Алена МазуренкоПонедельник, 13 февраля 2023, 16:31
Дизайнер потерял: в УАФ объяснили, почему продавали карту Украины без Закарпатья

Украинская ассоциация футбола признала, что выпустила сувенирный календарь УАФ без Закарпатской области, потому что "дизайнер умудрился ее "потерять".

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: В УАФ отметили, что "досадную ошибку" допустил только дизайнер календаря, который уже получил выговор.

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Ранее 13 февраля в соцсетях начали обсуждать, что среди сувениров, которые продавали в УАФ, был календарь с картой Украины без Закарпатской области.

Дословно УАФ: "Нам очень обидно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка.

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На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область.

Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне просим прощения у всех патриотов и поклонников футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение.

Дизайнер уже получил выговор, обязательства внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все-все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам".

Темы: футболспортУкраинаскандал
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