У Росії засекретили статистику про дезертирство військових – ЗМІ

Верховний суд Росії приховав розділ відкритої статистики про вироки, ухвалені за злочини проти військової служби, посилаючись на розпорядження російського Міноборони і ФСБ.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: Видання повідомляє, що зі статистики судового департаменту при Верховному суді Росії було видалено докладні дані про вироки, винесені за злочини проти військової служби. Наприклад, до таких злочинів належать дезертирство, самовільне залишення частини і невиконання наказу.

У грудні минулого року видання запросило у департаменту інформацію про кількість вироків, винесених до 2014 року. У відомстві надали дані і звернули увагу, що свіжішу статистику вони регулярно публікують на своєму сайті.

У січні видання виявило, що в опублікованих таблицях на сайті більше немає докладних даних про злочини проти військової служби – цей розділ пропущено.

Також "Медіазона" повідомляє, що під час порівняння метаданих старих і нових викачаних таблиць стає зрозуміло, що нові файли були відредаговані 12 грудня минулого року.

Видання надіслало запит до судового департаменту з проханням пояснити зникнення частини статистики. У відповіді відомство зазначило, що "розміщення статистичної інформації про діяльність судів і судимості" відбувається, зокрема, відповідно до наказу Міноборони (перелік із 689 пунктів, які уточнюють, які дані належать до службової таємниці) і наказу ФСБ про відомості, які "у разі їхнього отримання іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки РФ".

ВІДЕО ДНЯ

"Медіазона" повідомляє, що згідно з даними, опублікованими департаментом до видалення розділу статистики, випливало, що найпопулярнішою статтею серед злочинів проти військової служби було самовільне залишення частини.