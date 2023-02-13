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В России засекретили статистику о дезертирстве военных – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 16:30
В России засекретили статистику о дезертирстве военных – СМИ
GETTY IMAGES

Верховный суд России скрыл раздел открытой статистики о приговорах, вынесенных за преступления против военной службы, ссылаясь на распоряжения российского Минобороны и ФСБ.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Издание сообщает, что из статистики судебного департамента при Верховном суде России были удалены подробные данные о приговорах, вынесенных за преступления против военной службы.

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Например, к таким преступлениям относятся дезертирство, самовольное оставление части и невыполнение приказа.

В декабре прошлого года издание запросило у департамента информацию о числе приговоров, вынесенных до 2014 года. В департаменте предоставили данные и обратили внимание, что более свежая статистика регулярно публикуется на сайте ведомства.

В январе издание обнаружило, что опубликованных таблицах больше нет подробных данных о преступлениях против военной службы – этот раздел пропущен. 

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Также "Медиазона" сообщает, что при сравнении метаданных старых и новых скачанных таблиц становится ясно, что новые файлы были отредактированы 12 декабря прошлого года.

Издание направило запрос в судебный департамент с просьбой объяснить исчезновение статистика. В ответе департамента было указано, что "размещение статистической информации о деятельности судов и судимости" производится в том числе в соответствии с приказом Минобороны (перечень из 689 пунктов, уточняющих, какие данные относятся к служебной тайне) и приказом ФСБ о сведениях, которые "при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ".

"Медиазона" сообщает, что согласно данным, опубликованным департаментом до удаления раздела статистики, следовало, что самой популярной статьей среди преступлений против военной службы было самовольное оставление части. 

Темы: РосcиявойнаСМИ
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