У Румунії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.

За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.

Землетрус стався за 102 км на південний захід від Сібіу та за 107 км на північний захід від Крайови.

Про потерпілих чи пошкодження повідомлень немає.

У Румунії найсильніший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7.

6 лютого цього року в сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,6.