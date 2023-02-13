У Румунії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.

За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.

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Землетрус стався за 102 км на південний захід від Сібіу та за 107 км на північний захід від Крайови.

Про потерпілих чи пошкодження повідомлень немає.

У Румунії найсильніший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7.

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6 лютого цього року в сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,6.