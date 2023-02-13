Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Румунії стався землетрус

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 18:02

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок вдень у румунському повіті Горж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.

За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 15 кілометрів.

Землетрус стався за 102 км на південний захід від Сібіу та за 107 км на північний захід від Крайови.

Про потерпілих чи пошкодження повідомлень немає.

У Румунії найсильніший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7.

6 лютого цього року в сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,6.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Румуніянадзвичайна подія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський розповів, чи планує зустріч із Байденом найближчим часом

Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції

"Мені соромно": Федоров відреагував на обшуки в MacPaw і анонсував закон про "Маски Шоу Стоп"

Над Києвом виявили близько 6 повітряних куль РФ, більшість збили – КМВА

відеоВихователів приватного дитсадка у Києві підозрюють у катуванні дітей

Резніков заявив, що залишиться на посаді за рішенням Зеленського

Усі новини...
Румунія
У США не бачать військових загроз для Румунії й Молдови після прольоту російських ракет
Повітряні сили наполягають: ППО України зафіксувала проліт 2 ракет РФ над Румунією
На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску
Останні новини
20:03
Загони "вагнерівців" на Донбасі втратили до 80% особового складу - Міноборони
20:01
фотоВчені з'ясували походження плям на фресках Софії Київської
19:51
Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації активів оточення Януковича
19:45
Як війна позначилася на здоров'ї українців? Опитування
19:40
Поет Артем Полежака потрапив під обстріл на фронті та отримав контузію
19:16
Скільки українців покинули домівку через війну і коли готові повернутися – опитування
19:14
У Новій Каховці росіяни відбирають у жителів плавзасоби для своїх диверсій – Генштаб
19:11
Глава Міноборони Німеччини: Боєприпасів для Gepard, які використовуються в Україні, достатньо
19:07
Фонд гарантування після 7 років остаточно ліквідував банк "Преміум"
18:51
У Старобільськ у суботу привезли 20 вантажівок із пораненими росіянами – Генштаб ЗСУ
Усі новини...