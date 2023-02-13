В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник днем в румынском уезде Горж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HotNews.ro.

По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 километров.

Землетрясение произошло в 102 км к юго-западу от Сибиу и в 107 км к северо-западу от Крайовы.

О пострадавших или повреждениях сообщений нет.

В Румынии самое сильное землетрясение в 2022 году произошло 3 ноября и имело магнитуду 5,2, тогда как в 2021 году 26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

6 февраля этого года в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6.