Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають у Білорусі, негайно залишити країну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"У контексті збройного наступу, розпочатого Росією проти України, і закриття білоруського повітряного простору, будь-які поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються", - зазначили в МЗС.

Французам, які перебувають у Білорусі, пропонується негайно залишити країну автомобільним транспортом через пункти перетину кордону з Литвою, Польщею або Латвією.

У разі необхідності, пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб МЗС Білорусі.

"Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиним пунктом перетину кордону, доступним для подорожуючих, які прямують до Польщі, є пункт пропуску Брест-Тересполь", - додали в МЗС.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.