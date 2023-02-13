Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 18:05

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають у Білорусі, негайно залишити країну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"У контексті збройного наступу, розпочатого Росією проти України, і закриття білоруського повітряного простору, будь-які поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються", - зазначили в МЗС.

Французам, які перебувають у Білорусі, пропонується негайно залишити країну автомобільним транспортом через пункти перетину кордону з Литвою, Польщею або Латвією.

У разі необхідності, пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб МЗС Білорусі.

"Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиним пунктом перетину кордону, доступним для подорожуючих, які прямують до Польщі, є пункт пропуску Брест-Тересполь", - додали в МЗС.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ФранціяБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський розповів, чи планує зустріч із Байденом найближчим часом

Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції

"Мені соромно": Федоров відреагував на обшуки в MacPaw і анонсував закон про "Маски Шоу Стоп"

Над Києвом виявили близько 6 повітряних куль РФ, більшість збили – КМВА

відеоВихователів приватного дитсадка у Києві підозрюють у катуванні дітей

Резніков заявив, що залишиться на посаді за рішенням Зеленського

Усі новини...
Франція
Макрон не виключає постачання літаків Україні, але вважає, що це не в пріоритеті
До Києва приїхала мер Парижа
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
Останні новини
20:03
Загони "вагнерівців" на Донбасі втратили до 80% особового складу - Міноборони
20:01
фотоВчені з'ясували походження плям на фресках Софії Київської
19:51
Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації активів оточення Януковича
19:45
Як війна позначилася на здоров'ї українців? Опитування
19:40
Поет Артем Полежака потрапив під обстріл на фронті та отримав контузію
19:16
Скільки українців покинули домівку через війну і коли готові повернутися – опитування
19:14
У Новій Каховці росіяни відбирають у жителів плавзасоби для своїх диверсій – Генштаб
19:11
Глава Міноборони Німеччини: Боєприпасів для Gepard, які використовуються в Україні, достатньо
19:07
Фонд гарантування після 7 років остаточно ліквідував банк "Преміум"
18:51
У Старобільськ у суботу привезли 20 вантажівок із пораненими росіянами – Генштаб ЗСУ
Усі новини...