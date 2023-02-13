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Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 18:05

Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

"В контексте вооруженного наступления, начатого Россией против Украины, и закрытия белорусского воздушного пространства, любые поездки в Беларусь официально не рекомендуются", - отметили в МИД.

Французам, которые находятся в Беларуси, предлагается немедленно покинуть страну автомобильным транспортом через пункты пересечения границы с Литвой, Польшей или Латвией.

В случае необходимости, пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны обратиться за выездной визой в службы МИД Беларуси.

"Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственным пунктом пересечения границы, доступным для путешественников, следующих в Польшу, является пункт пропуска Брест-Тересполь", - добавили в МИД.

Напомним, США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине и риска произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов.

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Темы: ФранцияБеларусь
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