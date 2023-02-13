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На Донеччині мобілізовані росіяни частіше відмовляються йти у наступ – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 13 лютого 2023, 18:09

За даними Генштабу ЗСУ, в Донецькій області нещодавно мобілізовані росіяни часто відмовляються йти у наступ і їх відправлють доучуватися, а в окупованому Луганську через кількість поранених під військові шпиталі переобладнують пологові й дитячі лікарні. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 13 лютого

Дослівно Генштаб: "Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. 

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Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь".

Деталі: У 355 добу широкомасштабного вторгнення Росії авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

Російські війська за останню добу завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС РБ та ЗС РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки військ Російської Федерації. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. 

Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка,  Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.

Теми: ГенштабвійнаДонецька областьЛуганськ
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