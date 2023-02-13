В Донецкой области мобилизованные россияне чаще отказываются идти в наступление – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области недавно мобилизованные россияне часто отказываются идти в наступление и их отправляют доучиваться, а в оккупированном Луганске из-за количества раненых под военные госпитали переоборудуют родильные дома и детские больницы.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 13 февраля

Дословно Генштаб: "Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, которые находятся в подразделениях, приданных к 1-му армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь".

Детали: В 355 сутки широкомасштабного вторжения России авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.

Российские войска за последние сутки нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС РБ и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки войск Российской Федерации. В то же время, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

ВИДЕО ДНЯ

За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Двуречанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополье в Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал город Херсон.