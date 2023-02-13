Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области мобилизованные россияне чаще отказываются идти в наступление – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 13 февраля 2023, 19:09

По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области недавно мобилизованные россияне часто отказываются идти в наступление и их отправляют доучиваться, а в оккупированном Луганске из-за количества раненых под военные госпитали переоборудуют родильные дома и детские больницы. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 понедельника 13 февраля

Дословно Генштаб: "Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, которые находятся в подразделениях, приданных к 1-му армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении. 

Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь".

Детали: В 355 сутки широкомасштабного вторжения России авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.

Российские войска за последние сутки нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС РБ и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки войск Российской Федерации. В то же время, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. 

ВИДЕО ДНЯ

За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Двуречанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополье в Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал город Херсон.

Читайте УП В Google News

Темы: ГенштабвойнаДонецкая областьЛуганск
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Европарламент призвал помиловать Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили

Зеленский рассказал, планирует ли встречу с Байденом в ближайшее время

Премьер Швеции не исключил предоставления Украине истребителей Gripen, но хочет коалиции

"Мне стыдно": Федоров отреагировал на обыски в MacPaw и анонсировал закон о "Маски Шоу Стоп"

Над Киевом обнаружили около 6 воздушных шаров РФ, большинство сбили – КГВА

видеоВоспитателей частного детсада в Киеве подозревают в пытках детей

Все новости...
Генштаб
Защитники уже уничтожили более 138 тысяч оккупантов
Силы обороны отбили вражеские атаки возле населенных пунктов в 4 областях – сводка
Оккупанты за сутки дважды ударили ракетами и 23 раза из РСЗО – сводка Генштаба
Последние новости
20:53
В Верховной Раде обсудят обыски у MacPaw
20:31
В МОЗ рассказали, куда обращаться в случае вымогательства денег за прохождение медкомиссии
20:29
В Испании арестовали два украинских судна - их пытались передать России
20:22
Европарламент призвал помиловать Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили
20:15
В Одесской области в руках 15-летней девушки взорвался предмет
20:03
Отряды "вагнеровцев" потеряли до 80% личного состава - Минобороны
20:01
фотоУченые выяснили происхождение пятен на фресках Софии Киевской
19:51
Швейцария разрешила начать процедуру конфискации активов окружения Януковича
19:45
Как война сказалась на здоровье украинцев? Опрос
19:40
Поэт Артем Полежака попал под обстрел на фронте и получил контузию
Все новости...