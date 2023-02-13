Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина закликала погодити вступ Фінляндії і Швеції в НАТО без зволікань

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 19:18

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину без подальших зволікань ратифікувати заявки Фінляндії і Швеції на вступ в НАТО.

Про це Бербок сказала на пресконференції в Гельсінкі зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Приєднання двох скандинавських країн зміцнить Альянс в цілому, зазначила Бербок.

Реклама:

Бербок сказала, що Фінляндія та Швеція відповідають критеріям НАТО. На її думку, одночасний вступ країн до НАТО був би "розумним і правильним".

Фінляндія та Швеція подали заявки на членство після вторгнення Росії в Україну минулого року та заявили, що хочуть приєднатися одночасно.

Цього місяця Анкара заявила, що підтримує заявку Фінляндії, але хоче, щоб Стокгольм зайняв більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою.

ВІДЕО ДНЯ

Туреччина призупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію Корану.

Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив у листопаді 2022 року, що парламент країни ратифікує членство двох країн у НАТО на початку цього року.

Теми: НімеччинаФінляндіяНАТОШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: