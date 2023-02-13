Німеччина закликала погодити вступ Фінляндії і Швеції в НАТО без зволікань

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину без подальших зволікань ратифікувати заявки Фінляндії і Швеції на вступ в НАТО.

Про це Бербок сказала на пресконференції в Гельсінкі зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Приєднання двох скандинавських країн зміцнить Альянс в цілому, зазначила Бербок.

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Бербок сказала, що Фінляндія та Швеція відповідають критеріям НАТО. На її думку, одночасний вступ країн до НАТО був би "розумним і правильним".

Фінляндія та Швеція подали заявки на членство після вторгнення Росії в Україну минулого року та заявили, що хочуть приєднатися одночасно.

Цього місяця Анкара заявила, що підтримує заявку Фінляндії, але хоче, щоб Стокгольм зайняв більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою.

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Туреччина призупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію Корану.

Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив у листопаді 2022 року, що парламент країни ратифікує членство двох країн у НАТО на початку цього року.