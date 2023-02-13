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Германия призвала согласовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО без промедлений

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 20:18

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Хельсинки со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Присоединение двух скандинавских стран укрепит Альянс в целом, отметила Бербок.

Бербок сказала, что Финляндия и Швеция соответствуют критериям НАТО. По ее мнению, одновременное вступление стран в НАТО было бы "разумным и правильным".

Финляндия и Швеция подали заявки на членство после вторжения России в Украину в прошлом году и заявили, что хотят присоединиться одновременно.

В этом месяце Анкара заявила, что поддерживает заявку Финляндии, но хочет, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и Европейский Союз считают террористической группой.

Турция приостановила переговоры в прошлом месяце из-за роста напряженности после протестов в Стокгольме, во время которых ультраправый датский политик сжег копию Корана.

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Премьер-министр Венгрии Орбан заявил в ноябре 2022 года, что парламент страны ратифицирует членство двух стран в НАТО в начале этого года.

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Темы: ГерманияФинляндияНАТОШвеция
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