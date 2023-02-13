Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия призвала согласовать вступление Финляндии и Швеции в НАТО без промедлений

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 19:18

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Хельсинки со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Присоединение двух скандинавских стран укрепит Альянс в целом, отметила Бербок.

Реклама:

Бербок сказала, что Финляндия и Швеция соответствуют критериям НАТО. По ее мнению, одновременное вступление стран в НАТО было бы "разумным и правильным".

Финляндия и Швеция подали заявки на членство после вторжения России в Украину в прошлом году и заявили, что хотят присоединиться одновременно.

В этом месяце Анкара заявила, что поддерживает заявку Финляндии, но хочет, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и Европейский Союз считают террористической группой.

ВИДЕО ДНЯ

Турция приостановила переговоры в прошлом месяце из-за роста напряженности после протестов в Стокгольме, во время которых ультраправый датский политик сжег копию Корана.

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил в ноябре 2022 года, что парламент страны ратифицирует членство двух стран в НАТО в начале этого года.

Темы: ГерманияФинляндияНАТОШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: