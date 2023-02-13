Топ-генерал США допустив інопланетне походження збитих повітряних об’єктів, Білий дім заперечив

Генерал США, який відповідає за Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), не виключив жодних варіантів походження трьох об'єктів, збитих у небі над США та Канадою, включаючи те, що вони можуть бути позаземними.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Генерал Глен ВанГерк, командувач NORAD, відповідав на запитання у неділю про те, чи виключили США можливість того, що об'єкти, збиті над Аляскою, Канадою та Мічиганом, були "прибульцями або інопланетянами".

"Я дозволю розвідці та контррозвідці з'ясувати це. На цей момент я нічого не виключаю", - сказав ВанГерк на брифінгу.

ВанГерк зазначив, що військові не змогли відразу визначити засоби, за допомогою яких будь-який із трьох останніх об’єктів утримувався в повітрі, або звідки вони взялися.

"Ми називаємо їх об’єктами, а не повітряними кулями, неспроста", - сказав він.

Хоча США стверджують, що велика повітряна куля, збита 4 лютого над Південною Кароліною, була китайською шпигунською платформою, чиновники Пентагону визнали в неділю, що вони не знають, хто стоїть за меншими об'єктами, збитими згодом.

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Вони сказали, що американські військові посилили контроль за об'єктами у повітряному просторі США, а також чутливість радарів, які ведуть пошук у небі.

Між тим, Білий дім у понеділок спростував припущення про те, що збиті об’єкти в повітряному просторі США можуть мати позаземний компонент.

"Немає жодних ознак прибульців або позаземної активності в цих нещодавніх збиттях", - сказала прессекретарка Карін Жан-П’єр журналістам на брифінгу.

Китай заперечує, що збита повітряна куля була його шпигунським об’єктом. У Пекіні наполягають, що це метеозонд, який випадково збився з маршруту.

Китай також заявив, що у його небо за рік залітали більше десятка повітряних куль США.