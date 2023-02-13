Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Топ-генерал США допустив інопланетне походження збитих повітряних об’єктів, Білий дім заперечив

"Європейська правда"Понеділок, 13 лютого 2023, 19:58

Генерал США, який відповідає за Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), не виключив жодних варіантів походження трьох об'єктів, збитих у небі над США та Канадою, включаючи те, що вони можуть бути позаземними.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

Генерал Глен ВанГерк, командувач NORAD, відповідав на запитання у неділю про те, чи виключили США можливість того, що об'єкти, збиті над Аляскою, Канадою та Мічиганом, були "прибульцями або інопланетянами".

Реклама:

"Я дозволю розвідці та контррозвідці з'ясувати це. На цей момент я нічого не виключаю", - сказав ВанГерк на брифінгу. 

ВанГерк зазначив, що військові не змогли відразу визначити засоби, за допомогою яких будь-який із трьох останніх об’єктів утримувався в повітрі, або звідки вони взялися.

"Ми називаємо їх об’єктами, а не повітряними кулями, неспроста", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча США стверджують, що велика повітряна куля, збита 4 лютого над Південною Кароліною, була китайською шпигунською платформою, чиновники Пентагону визнали в неділю, що вони не знають, хто стоїть за меншими об'єктами, збитими згодом.

Вони сказали, що американські військові посилили контроль за об'єктами у повітряному просторі США, а також чутливість радарів, які ведуть пошук у небі.

Між тим, Білий дім у понеділок спростував припущення про те, що збиті об’єкти в повітряному просторі США можуть мати позаземний компонент. 

"Немає жодних ознак прибульців або позаземної активності в цих нещодавніх збиттях", - сказала прессекретарка Карін Жан-П’єр журналістам на брифінгу. 

Китай заперечує, що збита повітряна куля була його шпигунським об’єктом. У Пекіні наполягають, що це метеозонд, який випадково збився з маршруту.

Китай також заявив, що у його небо за рік залітали більше десятка повітряних куль США.

Теми: СШАшпигунствоКитайкосмос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: