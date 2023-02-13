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Топ-генерал США допустил инопланетное происхождение сбитых воздушных объектов, Белый дом отрицает

"Европейская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 20:58

Генерал США, отвечающий за Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), не исключил никаких вариантов происхождения трех объектов, сбитых в небе над США и Канадой, включая то, что они могут быть внеземными.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Генерал Глен ВанГерк, командующий NORAD, отвечал на вопрос в воскресенье о том, исключили ли США возможность того, что объекты, сбитые над Аляской, Канадой и Мичиганом, были "пришельцами или инопланетянами".

"Я позволю разведке и контрразведке выяснить это. На данный момент я ничего не исключаю", - сказал ВанГерк на брифинге. 

ВанГерк отметил, что военные не смогли сразу определить средства, с помощью которых любой из трех последних объектов удерживался в воздухе, или откуда они взялись.

"Мы называем их объектами, а не воздушными шарами, неспроста", - сказал он.

Хотя США утверждают, что большой воздушный шар, сбитый 4 февраля над Южной Каролиной, был китайской шпионской платформой, чиновники Пентагона признали в воскресенье, что они не знают, кто стоит за меньшими объектами, сбитыми позже.

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Они сказали, что американские военные усилили контроль за объектами в воздушном пространстве США, а также чувствительность радаров, ведущих поиск в небе.

Между тем, Белый дом в понедельник опроверг предположение о том, что сбитые объекты в воздушном пространстве США могут иметь внеземной компонент.

"Нет никаких признаков пришельцев или внеземной активности в этих недавних сбитиях", - сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер журналистам на брифинге.

Китай отрицает, что сбитый воздушный шар был его шпионским объектом. В Пекине настаивают, что это метеозонд, который случайно сбился с маршрута.

Китай также заявил, что в его небо за год залетали более десятка воздушных шаров США.

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Темы: СШАшпионажКитайкосмос
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