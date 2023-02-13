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В Ярославській області Росії вибухнув газопровід

Олександр ШумілінПонеділок, 13 лютого 2023, 20:07
В Ярославській області Росії вибухнув газопровід
Скріншот із відео

В Ярославській області Росії стався вибух на газопроводі, через що виникла величезна пожежа.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить інформацію місцевого МНС

Деталі: Агентсво вказує, що сталося загоряння газопроводу в Мишкінському муніципальному районі Ярославської області. Рятувальники нібито встановили, що стався "розрив газопроводу діаметром приблизно один метр".

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Також в агентстві заявили, що спрацювала аварійна система і пожежу швидко погасили. Водночас в мережі вже з’явилися відео із кількаметровим полум’ям на місці вибуху.

Оновлено: РИА Новости стверджує, що причиною вибуху на газопроводі в Ярославській області став розрив у з'єднаннях частин газопроводу. Вибух стався на резервній нитці підводного переходу магістрального газопроводу "Ухта - Торжок 3" через Волгу.

Унаслідок вибуху, попередньо, ніхто не постраждав.

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Теми: Росіягаз
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