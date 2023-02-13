В Ярославской области России взорвался газопровод

В Ярославской области России произошел взрыв на газопроводе, из-за чего возник огромный пожар.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит информацию местного МЧС

Детали: Агентсво указывает, что произошло возгорание газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области. Спасатели якобы установили, что произошел "разрыв газопровода диаметром примерно один метр".

Также в агентстве заявили, что сработала аварийная система и пожар быстро потушили. В то же время в сети уже появились видео с многометровым пламенем на месте взрыва.

Обновлено: РИА Новости утверждает, что причиной взрыва на газопроводе в Ярославской области стал разрыв в соединениях частей газопровода. Взрыв произошел на резервной нитке подводного перехода магистрального газопровода "Ухта — Торжок 3" через Волгу.

В результате взрыва, предварительно, никто не пострадал.