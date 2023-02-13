Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ярославской области России взорвался газопровод

Александр ШумилинПонедельник, 13 февраля 2023, 20:07
В Ярославской области России взорвался газопровод
Скриншот из видео

В Ярославской области России произошел взрыв на газопроводе, из-за чего возник огромный пожар.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит информацию местного МЧС

Детали: Агентсво указывает, что произошло возгорание газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области. Спасатели якобы установили, что произошел "разрыв газопровода диаметром примерно один метр".

Реклама:

Также в агентстве заявили, что сработала аварийная система и пожар быстро потушили. В то же время в сети уже появились видео с многометровым пламенем на месте взрыва.

Обновлено: РИА Новости утверждает, что причиной взрыва на газопроводе в Ярославской области стал разрыв в соединениях частей газопровода. Взрыв произошел на резервной нитке подводного перехода магистрального газопровода "Ухта — Торжок 3" через Волгу. 

В результате взрыва, предварительно, никто не пострадал.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: