Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія не має сил для нападу на Україну з території Придністров'я – заступник генсека НАТО

Понеділок, 13 лютого 2023, 21:43

Російська Федерація наразі не має достатньо сил для нападу на Україну з території Придністров’я.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у панельній дискусії з нагоди початку Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні у Росії недостатньо сил, щоб за допомогою Придністров'я оточити Україну ззаду, а такий план досі існує, потім захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров’я. Ми не бачимо, щоб у Росії були сили зробити це", - сказав Джоне.

Водночас, він підтвердив, що Росія намагається підірвати демократичний лад у Молдові.

"А от що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському курсу Молдови, вони намагаються працювати з розбіжностями, які існують у цій країні. Вони намагаються підірвати лідерство Маї Санду", - сказав Джоане.

Він додав, що у Росії немає "ні наміру, ні можливості почати війну проти НАТО".

"У неї достатньо проблем в Україні, і ми повинні допомогти Україні створити якомога більше проблем для Росії. Ми повинні бути дуже уважними і уникати ризику ескалації", - сказав заступник генсека НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові, та що готувалися силові дії із залученням диверсантів з-поза меж країни - з Росії, Білорусі та Балкан. 

На саміті ЄС у Брюсселі 9 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію Маї Санду.

Про актуальну ситуацію у Молдові, а також про те, навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ, читайте у статті.

Читайте УП В Google News

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв

Україна отримає від союзників менше танків Leopard 2, ніж обіцяли – глава Міноборони Німеччини

Росія втратила у війні майже половину своїх сучасних танків – IISS

Європарламент закликав помилувати Саакашвілі та ввести санкції проти Іванішвілі

Зеленський розповів, чи планує зустріч із Байденом найближчим часом

Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції

Усі новини...
Останні новини
23:57
Влада готується до весни: анонсує активізацію розмінування землі і дерегуляцію
23:36
Нідерланди поставлятимуть в Україну боєприпаси для танків Leopard 2
23:13
У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв
23:00
відеоЗеленський: Весна має дати відчуття, що Україна рухається до перемоги
22:39
Колишня дружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії, побоюючись санкцій ЄС – ЗМІ
22:33
Дефіциту генерації немає вже декілька діб – Yasno
22:18
У Покровську загинули троє людей, рятувальну операцію завершено
22:01
Угорщина заблокувала рішення ЄС у справі Саакашвілі – ЗМІ
21:47
У бік Дніпропетровщини летять "шахеди", в області тривога - ОВА
21:46
Україна отримає від союзників менше танків Leopard 2, ніж обіцяли – глава Міноборони Німеччини
Усі новини...