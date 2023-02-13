Росія не має сил для нападу на Україну з території Придністров'я – заступник генсека НАТО

Російська Федерація наразі не має достатньо сил для нападу на Україну з території Придністров’я.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у панельній дискусії з нагоди початку Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні у Росії недостатньо сил, щоб за допомогою Придністров'я оточити Україну ззаду, а такий план досі існує, потім захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров’я. Ми не бачимо, щоб у Росії були сили зробити це", - сказав Джоне.

Водночас, він підтвердив, що Росія намагається підірвати демократичний лад у Молдові.

"А от що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському курсу Молдови, вони намагаються працювати з розбіжностями, які існують у цій країні. Вони намагаються підірвати лідерство Маї Санду", - сказав Джоане.

Він додав, що у Росії немає "ні наміру, ні можливості почати війну проти НАТО".

"У неї достатньо проблем в Україні, і ми повинні допомогти Україні створити якомога більше проблем для Росії. Ми повинні бути дуже уважними і уникати ризику ескалації", - сказав заступник генсека НАТО.

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13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові, та що готувалися силові дії із залученням диверсантів з-поза меж країни - з Росії, Білорусі та Балкан.

На саміті ЄС у Брюсселі 9 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію Маї Санду.

Про актуальну ситуацію у Молдові, а також про те, навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ, читайте у статті.