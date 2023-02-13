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Розвідка Норвегії: Сили РФ на Кольському півострові скоротилися в 5 разів за час війни

Понеділок, 13 лютого 2023, 22:50

Наземні сили Збройних сил РФ на Кольському півострові скоротилися до однієї п'ятої від своєї чисельності перед вторгненням в Україну.

Про це в коментарі Barents Observer розповів начальник Служби розвідки Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес, пише "Європейська правда".

За його словами, одним із наслідків цього може стати зниження порогу для ядерної ескалації з боку Росії, зокрема поблизу Норвегії.

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За даними норвезької розвідки, загинуло 1500 військовослужбовців 200-ї окремої мотострілецької бригади, розташованої в селищі 19-й кілометр, у Луостарі та селищі Печенга. Усі вони розташовані менш ніж за годину їзди від норвезького кордону.

Бригада брала участь у вторгненні 24 лютого і попрямувала в бік Харкова. На початковому етапі війни 200-та ОМСБр з Кольського півострова втратила дві батальйонно-тактичні групи. Barents Observer писав про 645 загиблих у перший місяць, тоді як інші ЗМІ вказували на те, що їх було більше.

Ще до початку навчального року минулої осені влада Мурманської області запровадила безоплатне харчування для школярів, чиїх батьків було вбито або поранено в Україні. Тоді під дію програми потрапило 1274 дитини, що є серйозною вказівкою на хвилю смертей серед батьків-військовослужбовців.

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Норвезька розвідка вважає, що в Україну було відправлено близько трьох батальйонних груп чисельністю 3000 осіб, приблизно половина з них загинули. Крім того, Північний флот втратив до 100 танків і бронемашин.

Влітку і восени 2022 року 200-та мотострілецька бригада отримала нових солдатів для відправки на війну. Частково це були добровольці, частково - ветерани і ще частина - мобілізовані.

У переважної більшості новобранців був обмежений досвід військової служби, а підготовка на Кольському півострові тривала всього кілька тижнів.

Крім 200-ї ОМСБр сухопутні сили РФ на Кольському півострові складаються з 61-ї окремої бригади морської піхоти в Супутнику і 80-ї арктичної мотострілецької бригади в Алакуртті.

Нагадаємо, в оцінках загроз від Національної розвідувальної служби та Норвезької служби поліційної безпеки (PST) розвідувальна загроза з боку РФ є однією з основних.

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