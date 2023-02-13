Разведка Норвегии: Силы РФ на Кольском полуострове сократились в 5 раз за время войны

Наземные силы Вооруженных сил РФ на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину.

Об этом в комментарии Barents Observer рассказал начальник Службы разведки Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, пишет "Европейская правда".

По его словам, одним из следствий этого может стать снижение порога для ядерной эскалации со стороны России, в том числе вблизи Норвегии.

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По данным норвежской разведки, погибло 1500 военнослужащих 200-й отдельной мотострелковой бригады, расположенной в поселке 19-й километр, в Луостари и поселке Печенга. Все они находятся менее чем в часе езды от норвежской границы.

Бригада принимала участие во вторжении 24 февраля и направилась в сторону Харькова. На начальном этапе войны 200-я ОМСБр с Кольского полуострова потеряла две батальонно-тактические группы. Barents Observer писал о 645 погибших в первый месяц, в то время как другие СМИ указывали на то, что их было больше.

Еще до начала учебного года прошлой осенью власти Мурманской области ввели бесплатное питание для школьников, чьи родители были убиты или ранены в Украине. Тогда под действие программы попало 1274 ребенка, что служит серьезным указанием на волну смертей среди отцов-военнослужащих.

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Норвежская разведка считает, что в Украину было отправлено около трех батальонных групп численностью 3000 человек, примерно половина погибли. Кроме того, Северный флот потерял до 100 танков и бронемашин.

Летом и осенью 2022 года 200-я мотострелковая бригада получила новых солдат для отправки на войну. Частично это были добровольцы, частично — ветераны и еще часть — мобилизованные.

У подавляющего большинства новобранцев был ограниченный опыт военной службы, а подготовка на Кольском полуострове продлилась всего несколько недель.

Помимо 200-й ОМСБр сухопутные силы РФ на Кольском полуострове состоят из 61-й отдельной бригады морской пехоты в Спутнике и 80-й арктической мотострелковой бригады в Алакуртти.

Напомним, в оценках угроз от Национальной разведывательной службы и Норвежской службы полицейской безопасности (PST) разведывательная угроза со стороны РФ является одной из основных.