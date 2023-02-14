ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року

У 2022 році в Євросоюзі зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, у січні 2023 року відомство зареєструвало загалом 13 200 незаконних перетинів кордону, що на 12 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За словами прикордонників, зниження показників можна пояснити поганими погодними умовами, особливо на морських шляхах.

43% спроб нелегального перетину у січні були здійснені маршрутом через Західні Балкани. Водночас кількість спроб в'їзду через західне Середземномор'я, з Марокко до Іспанії, зменшилася майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Західніше падіння було ще більшим (мінус 82 відсотки) - на маршруті, який веде з Марокко до Канарських островів.

В цю статистику не включені українці, які в'їжджали до ЄС після російського вторгнення.