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ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 01:15
ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року
Мігранти на кордоні ЄС. Ілюстративне фото GETTY IMAGES

У 2022 році в Євросоюзі зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, у січні 2023 року відомство зареєструвало загалом 13 200 незаконних перетинів кордону, що на 12 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

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За словами прикордонників, зниження показників можна пояснити поганими погодними умовами, особливо на морських шляхах.

43% спроб нелегального перетину у січні були здійснені маршрутом через Західні Балкани. Водночас кількість спроб в'їзду через західне Середземномор'я, з Марокко до Іспанії, зменшилася майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Західніше падіння було ще більшим (мінус 82 відсотки) - на маршруті, який веде з Марокко до Канарських островів.

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В цю статистику не включені українці, які в'їжджали до ЄС після російського вторгнення.

Теми: ЄСМіграційна служба
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