ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года

В 2022 году в Евросоюзе зарегистрировали около 330 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что является наибольшим показателем с 2016 года.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, в январе 2023 года ведомство зарегистрировало всего 13 200 незаконных пересечений границы, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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По словам пограничников, снижение показателей можно объяснить плохими погодными условиями, особенно на морских путях.

43% попыток нелегального пересечения в январе были осуществлены маршрутом через Западные Балканы. В то же время количество попыток въезда через западное Средиземноморье, из Марокко в Испанию, уменьшилось почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Западное падение было еще большим (минус 82 процента) - на маршруте, который ведет из Марокко на Канарские острова.

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В эту статистику не включены украинцы, которые въезжали в ЕС после российского вторжения.