ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года

В 2022 году в Евросоюзе зарегистрировали около 330 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что является наибольшим показателем с 2016 года.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, в январе 2023 года ведомство зарегистрировало всего 13 200 незаконных пересечений границы, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам пограничников, снижение показателей можно объяснить плохими погодными условиями, особенно на морских путях.

43% попыток нелегального пересечения в январе были осуществлены маршрутом через Западные Балканы. В то же время количество попыток въезда через западное Средиземноморье, из Марокко в Испанию, уменьшилось почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Западное падение было еще большим (минус 82 процента) - на маршруте, который ведет из Марокко на Канарские острова.

В эту статистику не включены украинцы, которые въезжали в ЕС после российского вторжения.