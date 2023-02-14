В Україні загинули три кримінальні авторитети, завербовані "Вагнером" – Bellingcat

На війні в Україні вбито трьох російських кримінальних авторитетів, яких у колоніях завербувала ПВК "Вагнер". Загинули 59-річний Сергій Максименко, 55-річний Андрій Бережних і 55-річний Ігор Куск.

Джерело: розслідувальна група Bellingcat

Деталі: У 2013 році Верховний суд Росії засудив Андрія Бережних до 25 років позбавлення волі за вбивство і низку інших правопорушень, скоєних його бандою в Саратовській області з 1994 по 2011 рік. Раніше Бережних також судив Саратовський суд за замах на вбивство 10 осіб.

Бережних організував свою банду в середині 90-х у Балаковому. Банда діяла майже 20 років. Як згадував Бережних, незабаром в угруповання вступили нові члени, ОЗУ зайнялося торгівлею зброї.

6 жовтня 1994 року Бережних і його колега Андрій Курпач із напівавтоматичними гвинтівками напали на групу молодих людей, які виходили зі спортзалу, убивши трьох. Бережних і його група протягом багатьох років скоїли низку інших убивств і замахів, жертвами яких стали, серед інших, місцеві власники бізнесів.

У 2003 році злочинне угрупування Бережних зізналося в нападі на саратовську телекомпанію СТВ із застосуванням гранатомета РПГ-26.

Андрій Бережних, "Месник"

Telegram-канал, присвячений кримінальному світу Росії, стверджує, що Бережних загинув під час бойових дій в Україні 8 грудня 2022 року, приєднавшись до ПВК "Вагнер" всього за місяць до цього. Місцеві новинні сайти з його рідного міста Балаково підтверджують ці події.

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Через місяць після його смерті в балаківському соборі Святої Трійці була відслужена служба на його честь. На цій панахиді не було великої кількості присутніх.

Росіяни сприйняли звістку про загибель Бережних неоднозначно. Місцеве новинне видання SutyNews описало розкол серед місцевих жителів з приводу "найвідомішого в'язня міста". Коментарі балаківців на кількох сторінках "ВК" відображають цей розкол.

Одна жінка написала: "Але хіба може бути спокута для людини, яка вбила сімох людей, багато з яких були безневинними жертвами? А тепер його ховають із почестями в церкві як героя".

Інші були налаштовані дещо позитивніше. Наприклад, місцева мешканка написала: "Він міг би відбувати свій термін і надалі, але він свідомо вирушив у небезпечне місце, хоча й зі своїми власними мотивами. Можливо, він і не герой у прямому сенсі цього слова, але він, я думаю, заслуговує на повагу. Хоча б за те, що він вирішив стати на захист вітчизни, а не ховатися, як багато хто".

Сергій Максименко відбував 25-річний термін ув'язнення в Республіці Мордовія.

Максименко очолював у місті Пензі злочинне угрупування з назвою "Олімпія", яке впродовж 1990-х і 2000-х років займалося організацією проституції, здирництвом і вбивствами.

Під свій контроль "Олімпію" Максименко взяв у 1997 році, ОЗУ займалося рекетом і лихварством. На початку 2000-х "Олімпія" скоїла низку вбивств - здебільшого власників місцевого бізнесу і лідерів конкуруючих банд.

У 2003 році члени ОЗУ напали на сімох чоловіків та їхніх дружин у місцевому барі з бейсбольними битами і мисливськими рушницями.

Сергій Максименко, "Олімпієць"

Судячи з повідомлень російських ЗМІ, Максименко записався у "Вагнер" у вересні 2022 року. Загинув він у грудні 2022 року.

Інформації про похорон Максименка мало, окрім того, що він відбувся 4 січня на кладовищі в Пензі.

Ігор Куск відбував 23-річний термін ув'язнення в Сиктивкарі, столиці Республіки Комі.

Судові документи з його вироку у 2015 році докладно описують, як Куск у 1998 році в Татарстані створив своє злочинне угрупування, назване на його честь - "кусковські". Воно було особливо активним в Нижньокамську і Казані. "Кусковські" відрізнялися тим, що в їхніх лавах було чимало ветеранів війни в Афганістані.

Спочатку банда Куска наприкінці 90-х років займалася відносно малопомітними злочинами і замовними вбивствами. Згідно з судовими документами, їхнім першим відомим убивством у 1998 році було замовне вбивство місцевого електрика, застреленого біля його будинку.

У 2004 році Куска і його угрупування звинуватили у вбивстві двох директорів казанської будівельної компанії "Татсантехмонтаж", в якій на піку популярності працювало понад 1000 осіб. Будівельна компанія зв'язалася зі злочинним угрупуванням, і ці два вбивства, за версією російської прокуратури, були пов'язані зі спробами гендиректорів відв'язатися від "кусковських".

Ігор Куск, "Афганець"

Ігор Куск був ветераном війни в Афганістані. Він прагнув воювати в Україні ще до того, як "Вагнер" відвідав його в'язницю. Вдова Куска розповіла російській "Деловой газете", що він надсилав листа Рамзану Кадирову з пропозицією воювати в Україні. Однак згодом він опинився у "Вагнері". Невідомо, чи відмовили йому чеченці і на яких підставах. Його вдова розповіла, що він приєднався до "Вагнера" перед відправкою на фронт 25 липня.

Поховання Ігоря Куска стало помітною подією. За даними "Реальное новое время", у панахиді та похованні взяло участь понад 700 осіб, у процесії брало участь близько 100 автомобілів.

За даними незалежного російського медіа "Холод", Куск очолював ветеранські громади Татарстану, що забезпечило йому не тільки народну підтримку, яка позначилася на його похороні, а й пом'якшення тюремного терміну.