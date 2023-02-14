В Украине погибли три криминальных авторитета, завербованные "Вагнером" – Bellingcat

На войне в Украине убиты трое российских криминальных авторитетов, которых в колониях завербовала ЧВК "Вагнер". Погибли 59-летний Сергей Максименко, 55-летний Андрей Бережных и 55-летний Игорь Куск.

Источник: расследовательская группа Bellingcat

Детали: В 2013 году Верховный суд России приговорил Андрея Бережных к 25 годам лишения свободы за убийство и ряд других правонарушений, совершенных его бандой в Саратовской области с 1994 по 2011 год. Ранее Бережных также судил Саратовский суд за покушение на убийство 10 человек.

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Бережных организовал свою банду в середине 90-х в Балаково. Банда действовала почти 20 лет. Как вспоминал Бережных, вскоре в группировку вступили новые члены, ОПГ занялась торговлей оружием.

6 октября 1994 года Бережных и его коллега Андрей Курпач с полуавтоматическими винтовками напали на группу молодых людей, выходивших из спортзала, убив троих. Бережных и его группа на протяжении многих лет совершили ряд других убийств и покушений, жертвами которых стали, в числе прочих, местные владельцы бизнесов.

В 2003 году преступная группа Бережных призналась в нападении на саратовскую телекомпанию СТВ с применением гранатомета РПГ-26.

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Андрей Бережных, "Мститель"

Telegram-канал, посвященный криминальному миру России, утверждает, что Бережных погиб во время боевых действий в Украине 8 декабря 2022 года, присоединившись к ЧВК "Вагнер" всего за месяц до этого. Местные новостные сайты из его родного города Балаково подтверждают эти события.

Через месяц после его смерти балаковском соборе Святой Троицы была отслужена служба в его честь. На этой панихиде не было большого количества присутствующих.

Россияне восприняли известие о гибели Бережных неоднозначно. Местное новостное издание SutyNews описало раскол среди местных жителей по поводу "самого известного заключенного города". Комментарии балаковцев на нескольких страницах "ВК" отражают этот раскол.

Одна женщина написала: "Но разве может быть искупление для человека, который убил семь человек, многие из которых были невинными жертвами? А теперь его хоронят с почестями в церкви как героя".

Другие были настроены несколько более позитивно. Например, местная жительница написала: "Он мог бы отбывать свой срок и дальше, но он сознательно отправился в опасное место, хотя и со своими собственными мотивами. Может быть, он и не герой в прямом смысле этого слова, но он, я думаю, заслуживает уважения. Хотя бы за то, что он решил встать на защиту отечества, а не прятаться, как многие".

Сергей Максименко отбывал 25-летний срок заключения в Республике Мордовия.

Максименко возглавлял в городе Пензе преступную группу под названием "Олимпия", которая на протяжении 1990-х и 2000-х годов занималась организацией проституции, вымогательством и убийствами.

Под свой контроль группу "Олимпия" Максименко взял в 1997 году, ОПГ занималась рэкетом и ростовщичеством. В начале 2000-х "Олимпия" совершила ряд убийств - в основном владельцев местного бизнеса и лидеров соперничающих банд.

В 2003 году члены ОПГ напали на семерых мужчин и их жен в местном баре с бейсбольными битами и охотничьими ружьями.

Сергей Максименко, "Олимпиец"

Судя по сообщениям российских СМИ, Максименко записался в "Вагнер" в сентябре 2022 года. Погиб он в декабре 2022 года.

Информации о похоронах Максименко мало, кроме того, что они состоялись 4 января на кладбище в Пензе.

Игорь Куск отбывал 23-летний срок заключения в Сыктывкаре, столице Республики Коми.

Судебные документы из его приговора 2015 года подробно описывают, как Куск в 1998 году в Татарстане создал свою преступную группу, названную в его честь - "кусковские". Она была особенно активна в Нижнекамске и Казани. "Кусковские" отличались тем, что в их рядах было немало ветеранов войны в Афганистане.

Изначально банда Куска в конце 90-х годов занималась относительно малозаметными преступлениями и заказными убийствами. Согласно судебным документам, их первым известным убийством в 1998 году было заказное убийство местного электрика, застреленного возле его дома.

В 2004 году Куска и его группу обвинили в убийстве двух директоров казанской строительной компании "Татсантехмонтаж", в которой на пике популярности работало более 1000 человек. Строительная компания связалась с преступной группой, и эти два убийства, по версии российской прокуратуры, были связаны с попытками гендиректоров отвязаться от "кусковских".

Игорь Куск, "Афганец"

Игорь Куск был ветераном войны в Афганистане. Он стремился воевать в Украине еще до того, как "Вагнер" посетил его тюрьму. Вдова Куска рассказала российской "Деловой газете", что он отправлял письмо Рамзану Кадырову с предложением воевать в Украине. Однако впоследствии он оказался в "Вагнере". Неизвестно, отказали ли ему чеченцы и на каких основаниях. Его вдова рассказала, что он присоединился к "Вагнеру" перед отправкой на фронт 25 июля.

Погребение Игоря Куска стало заметным событием. По данным "Реальное новое время", в панихиде и погребении приняли участие более 700 человек, в процессии участвовало около 100 автомобилей.

По данным независимого российского медиа "Холод", Куск возглавлял ветеранские общины Татарстана, что обеспечило ему не только народную поддержку, отразившуюся на его похоронах, но и смягчение тюремного срока.