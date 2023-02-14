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Сійярто розповів, як говорив у Мінську про "мир" і розвиток співпраці

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 08:38

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після візиту до Мінська повідомив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, та що він закликав до "якнайшвидшого досягнення миру".

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

"На щастя, ще є сфери, які не обмежені санкціями проти Білорусі, і ми сьогодні домовилися розвивати нашу співпрацю… Зокрема, це сільське господарство і харчова промисловість, де вже є значний угорський експорт, а також фармацевтична промисловість - у наших компаній купують медикаменти на 60 млн доларів. Також для багатьох важливо, що ми сьогодні обмінялися транспортними дозволами, щоби зняти перешкоди для транспортних компаній з Білорусі та Угорщини, які доставляють товари між нашими країнами", - заявив Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

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На брифінгу після зустрічей він також закликав до припинення вогню і переговорів між Росією і Україною.

"Зараз немає нічого важливішого, ніж порятунок людських життів… Під час нашої зустрічі у Мінську я кілька разів підкреслив, що ми, угорці, на боці миру", - зазначив Петер Сійярто, додавши, що просив білоруського колегу "зробити усе задля досягнення миру і проти продовження війни". 

Білоруське державне агентство БЕЛТА повідомляє, що під час візиту Угорщина і Білорусь підписали угоду про співпрацю на 2023 рік, у якій йдеться і про економічну співпрацю, заходи для стимулювання освітніх і культурних обмінів, а навесні планується засідання міжурядової комісії з торгово-економічної співпраці. 

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Глава МЗС Білорусі Сєргєй Алєйник повідомив, що обговорювали також "сприяння міжпарламентському діалогу".

Він також заявив, що візит Петера Сійярто "стане сигналом для європейських партнерів щодо продовження діалогу з Білоруссю". 

Нагадаємо, перед візитом Сійярто сказав, що передчуває критику багатьох західних колег через його рішення їхати до Мінська, але вважає його правильним через необхідність підтримувати якісь канали комунікації. 

Теми: УгорщинаБілорусьвійна
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