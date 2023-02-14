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Сийярто рассказал, как говорил в Минске о "мире" и развитии сотрудничества

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 08:38

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после визита в Минск сообщил, что Венгрия и Беларусь договорились развивать экономическое сотрудничество, и что он призвал к "скорейшему достижению мира".

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

"К счастью, еще есть сферы, которые не ограничены санкциями против Беларуси, и мы сегодня договорились развивать наше сотрудничество... В частности, это сельское хозяйство и пищевая промышленность, где уже есть значительный венгерский экспорт, а также фармацевтическая промышленность - у наших компаний покупают медикаменты на 60 млн долларов. Также для многих важно, что мы сегодня обменялись транспортными разрешениями, чтобы снять препятствия для транспортных компаний из Беларуси и Венгрии, которые доставляют товары между нашими странами", - заявил Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

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На брифинге после встреч он также призвал к прекращению огня и переговоров между Россией и Украиной.

"Сейчас нет ничего важнее, чем спасение человеческих жизней... Во время нашей встречи в Минске я несколько раз подчеркнул, что мы, венгры, на стороне мира", - отметил Петер Сийярто, добавив, что просил белорусского коллегу "сделать все для достижения мира и против продолжения войны".

Белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщает, что во время визита Венгрия и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве на 2023 год, в котором говорится и об экономическом сотрудничестве, мерах по стимулированию образовательных и культурных обменов, а весной планируется заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Глава МИД Беларуси Сергей Алейник сообщил, что обсуждалось также "содействие межпарламентскому диалогу".

Он также заявил, что визит Петера Сийярто "станет сигналом для европейских партнеров о продолжении диалога с Беларусью".

Напомним, перед визитом Сийярто сказал, что предчувствует критику многих западных коллег из-за его решения ехать в Минск, но считает его правильным из-за необходимости поддерживать какие-то каналы коммуникации.

Темы: ВенгрияБеларусьвойна
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