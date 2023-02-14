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Столтенберг розповів, чи готовий НАТО почати тренувальну програму для українських пілотів

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 10:17
Єнс Столтенбер, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що обговорення питань, пов’язаних із переданням західних винищувачів Україні, зокрема й підготовка пілотів, обговорюється в Альянсі, та пріоритетним є більш термінове озброєння.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі у вівторок, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди".

"Ви маєте рацію: деякі члени Альянсу – Велика Британія – почали підготовку пілотів, і союзники нині консультуються, між ними ведеться обговорення питання надання літаків Україні. Та як я вже говорив: наш нинішній нагальний пріоритет – важка техніка, сучасні системи протиповітряної оборони, боєприпаси – всі речі, які нам потрібні, щоб гарантувати, що Україна отримає сучасні системи, які їй обіцяли і які можуть переломити ситуацію на полі бою", – зазначив Столтенберг.

"Та як я вже говорив: наш нинішній нагальний пріоритет – важка техніка, сучасні системи протиповітряної оборони, боєприпаси – всі речі, які нам потрібні, щоб гарантувати, що Україна отримає сучасні системи, які їй обіцяли і які можуть переломити ситуацію на полі бою", – додав він.

Раніше генеральний секретар НАТО пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО.

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