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Столтенберг рассказал, готов ли НАТО начать тренировочную программу для украинских пилотов

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 10:17
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что обсуждение вопросов, связанных с передачей западных истребителей Украине, в том числе и подготовка пилотов, обсуждается в Альянсе, и приоритетным является более срочное вооружение.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

"Вы правы: некоторые члены Альянса - Великобритания - начали подготовку пилотов, и союзники сейчас консультируются, между ними ведется обсуждение вопроса предоставления самолетов Украине", - отметил Столтенберг.

"И как я уже говорил: наш нынешний неотложный приоритет - тяжелая техника, современные системы противовоздушной обороны, боеприпасы - все вещи, которые нам нужны, чтобы гарантировать, что Украина получит современные системы, которые ей обещали и которые могут переломить ситуацию на поле боя", - добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО объяснял, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО.

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