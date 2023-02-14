Союзники України кажуть, що винищувачі – не в пріоритеті, є потреба в боєприпасах і ППО - ЗМІ

Західні столиці на зустрічі у вівторок викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб.

Нові обіцянки військової підтримки мають з'явитися в той час, коли Київ і НАТО попереджають про нестачу боєприпасів, з якою стикаються українські військові в умовах повномасштабного вторгнення Росії, і в той час, коли в західних столицях зростає стурбованість наслідками напружених ланцюгів постачання оборонної продукції і зменшенням внутрішніх запасів.

Ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами на матеріальні засоби, такі як винищувачі або швидкі поставки західних бойових танків, заявили офіційні особи, зважаючи на новий наступ Росії, який, за заявою НАТО в понеділок, вже розпочався.

"Україна каже нам, що їм дійсно потрібні боєприпаси і додаткові засоби протиповітряної оборони", - сказав західний чиновник.

Представник США сказав, що винищувачі менш важливі в найближчій перспективі, оскільки Україна прагне зберегти перевагу.

"На чому ми дійсно повинні зосередитися зараз, так це на здатності України захищати повітря, і вони будуть робити це за допомогою зенітної артилерії, оснащеної відповідними боєприпасами. Винищувачі не є і не будуть настільки ж ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегрована система протиповітряної оборони", - сказав американський чиновник.

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Він додав: "Ця війна виявилася артилерійською дуеллю з використанням великої кількості артилерійських боєприпасів з обох сторін. Міжнародне співтовариство намагатиметься продовжувати постачати Україні артилерію, необхідну для її захисту".

Підтримка протиповітряної оборони вважається необхідною через занепокоєння щодо відносно незменшеного потенціалу російських військово-повітряних сил. Західні офіційні особи занепокоєні тим, що вони можуть бути розгорнуті під час весняного наступу Москви, який відбудеться після місяців російських відступів на півдні і сході України.

За словами двох посадовців, на зустрічі також можуть обговорюватися питання укладення більшої кількості прямих контрактів між Києвом і західними оборонними компаніями за посередництва і фінансування країн-членів Альянсу. Це дозволило б впорядкувати потік поставок від виробничої лінії до місця розгортання.

"Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників. Нинішні витрати України на боєприпаси в багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва ", - заявив у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Представники оборонних відомств близько 50 країн-союзників України зберуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на чергове засідання групи, яка вперше зібралася на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині незабаром після початку війни.