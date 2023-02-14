Союзники України кажуть, що винищувачі – не в пріоритеті, є потреба в боєприпасах і ППО - ЗМІ

Західні столиці на зустрічі у вівторок викладуть додаткові зобов'язання щодо надання Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб.

Нові обіцянки військової підтримки мають з'явитися в той час, коли Київ і НАТО попереджають про нестачу боєприпасів, з якою стикаються українські військові в умовах повномасштабного вторгнення Росії, і в той час, коли в західних столицях зростає стурбованість наслідками напружених ланцюгів постачання оборонної продукції і зменшенням внутрішніх запасів.

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Ці нагальні потреби переважають над довгостроковими запитами на матеріальні засоби, такі як винищувачі або швидкі поставки західних бойових танків, заявили офіційні особи, зважаючи на новий наступ Росії, який, за заявою НАТО в понеділок, вже розпочався.

"Україна каже нам, що їм дійсно потрібні боєприпаси і додаткові засоби протиповітряної оборони", - сказав західний чиновник.

Представник США сказав, що винищувачі менш важливі в найближчій перспективі, оскільки Україна прагне зберегти перевагу.

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"На чому ми дійсно повинні зосередитися зараз, так це на здатності України захищати повітря, і вони будуть робити це за допомогою зенітної артилерії, оснащеної відповідними боєприпасами. Винищувачі не є і не будуть настільки ж ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегрована система протиповітряної оборони", - сказав американський чиновник.

Він додав: "Ця війна виявилася артилерійською дуеллю з використанням великої кількості артилерійських боєприпасів з обох сторін. Міжнародне співтовариство намагатиметься продовжувати постачати Україні артилерію, необхідну для її захисту".

Підтримка протиповітряної оборони вважається необхідною через занепокоєння щодо відносно незменшеного потенціалу російських військово-повітряних сил. Західні офіційні особи занепокоєні тим, що вони можуть бути розгорнуті під час весняного наступу Москви, який відбудеться після місяців російських відступів на півдні і сході України.

За словами двох посадовців, на зустрічі також можуть обговорюватися питання укладення більшої кількості прямих контрактів між Києвом і західними оборонними компаніями за посередництва і фінансування країн-членів Альянсу. Це дозволило б впорядкувати потік поставок від виробничої лінії до місця розгортання.

"Війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів і виснажує запаси союзників. Нинішні витрати України на боєприпаси в багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва ", - заявив у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Представники оборонних відомств близько 50 країн-союзників України зберуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на чергове засідання групи, яка вперше зібралася на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині незабаром після початку війни.