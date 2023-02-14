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Союзники Украины говорят, что истребители - не в приоритете, есть потребность в боеприпасах и ПВО - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 10:19

Западные столицы на встрече во вторник изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Новые обещания военной поддержки должны появиться в то время, когда Киев и НАТО предупреждают о нехватке боеприпасов, с которой сталкиваются украинские военные в условиях полномасштабного вторжения России, и в то время, когда в западных столицах растет обеспокоенность последствиями напряженных цепей поставок оборонной продукции и уменьшением внутренних запасов.

Эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами на материальные средства, такие как истребители или быстрые поставки западных боевых танков, заявили официальные лица, учитывая новое наступление России, которое, по заявлению НАТО в понедельник, уже началось.

"Украина говорит нам, что им действительно нужны боеприпасы и дополнительные средства противовоздушной обороны", - сказал западный чиновник.

Представитель США сказал, что истребители менее важны в ближайшей перспективе, поскольку Украина стремится сохранить преимущество.

"На чем мы действительно должны сосредоточиться сейчас, так это на способности Украины защищать воздух, и они будут делать это с помощью зенитной артиллерии, оснащенной соответствующими боеприпасами. Истребители не являются и не будут столь же эффективными против российских военно-воздушных сил, как интегрированная система противовоздушной обороны", - сказал американский чиновник.

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Он добавил: "Эта война оказалась артиллерийской дуэлью с использованием большого количества артиллерийских боеприпасов с обеих сторон. Международное сообщество будет пытаться продолжать поставлять Украине артиллерию, необходимую для ее защиты".

Поддержка противовоздушной обороны считается необходимой из-за беспокойства относительно неуменьшенного потенциала российских военно-воздушных сил. Западные официальные лица обеспокоены тем, что они могут быть развернуты во время весеннего наступления Москвы, которое состоится после месяцев российских отступлений на юге и востоке Украины.

По словам двух чиновников, на встрече также могут обсуждаться вопросы заключения большего количества прямых контрактов между Киевом и западными оборонными компаниями при посредничестве и финансировании стран-членов Альянса. Это позволило бы упорядочить поток поставок от производственной линии до места развертывания.

"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешние расходы Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства", - заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Представители оборонных ведомств около 50 стран-союзников Украины соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на очередное заседание группы, которая впервые собралась на американской авиабазе Рамштайн в Германии вскоре после начала войны.

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Темы: НАТОУкраинаоружиеПВО
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