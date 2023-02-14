Союзники Украины говорят, что истребители - не в приоритете, есть потребность в боеприпасах и ПВО - СМИ

Западные столицы на встрече во вторник изложат дополнительные обязательства по предоставлению Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Новые обещания военной поддержки должны появиться в то время, когда Киев и НАТО предупреждают о нехватке боеприпасов, с которой сталкиваются украинские военные в условиях полномасштабного вторжения России, и в то время, когда в западных столицах растет обеспокоенность последствиями напряженных цепей поставок оборонной продукции и уменьшением внутренних запасов.

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Эти насущные потребности преобладают над долгосрочными запросами на материальные средства, такие как истребители или быстрые поставки западных боевых танков, заявили официальные лица, учитывая новое наступление России, которое, по заявлению НАТО в понедельник, уже началось.

"Украина говорит нам, что им действительно нужны боеприпасы и дополнительные средства противовоздушной обороны", - сказал западный чиновник.

Представитель США сказал, что истребители менее важны в ближайшей перспективе, поскольку Украина стремится сохранить преимущество.

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"На чем мы действительно должны сосредоточиться сейчас, так это на способности Украины защищать воздух, и они будут делать это с помощью зенитной артиллерии, оснащенной соответствующими боеприпасами. Истребители не являются и не будут столь же эффективными против российских военно-воздушных сил, как интегрированная система противовоздушной обороны", - сказал американский чиновник.

Он добавил: "Эта война оказалась артиллерийской дуэлью с использованием большого количества артиллерийских боеприпасов с обеих сторон. Международное сообщество будет пытаться продолжать поставлять Украине артиллерию, необходимую для ее защиты".

Поддержка противовоздушной обороны считается необходимой из-за беспокойства относительно неуменьшенного потенциала российских военно-воздушных сил. Западные официальные лица обеспокоены тем, что они могут быть развернуты во время весеннего наступления Москвы, которое состоится после месяцев российских отступлений на юге и востоке Украины.

По словам двух чиновников, на встрече также могут обсуждаться вопросы заключения большего количества прямых контрактов между Киевом и западными оборонными компаниями при посредничестве и финансировании стран-членов Альянса. Это позволило бы упорядочить поток поставок от производственной линии до места развертывания.

"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешние расходы Украины на боеприпасы во много раз превышают наши нынешние темпы производства", - заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Представители оборонных ведомств около 50 стран-союзников Украины соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на очередное заседание группы, которая впервые собралась на американской авиабазе Рамштайн в Германии вскоре после начала войны.