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У Німеччині відновлять виробництво боєприпасів для "Гепардів", які є в України

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 11:03

Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які вона поставила Києву.

Про це заявив у вівторок міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми швидко почнемо власне виробництво боєприпасів Gepard на Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої частини протиповітряної оборони", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для зенітних гармат Gepard, які її власні військові зняли з озброєння в 2010 році.

Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією німецьких ЗМІ на початок лютого, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Бразилія і Швейцарія, які мають боєприпаси до Gepard, раніше відмовилися постачати їх в Україну.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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