Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині відновлять виробництво боєприпасів для "Гепардів", які є в України

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 10:03

Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які вона поставила Києву.

Про це заявив у вівторок міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми швидко почнемо власне виробництво боєприпасів Gepard на Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої частини протиповітряної оборони", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Реклама:

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для зенітних гармат Gepard, які її власні військові зняли з озброєння в 2010 році.

Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією німецьких ЗМІ на початок лютого, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Бразилія і Швейцарія, які мають боєприпаси до Gepard, раніше відмовилися постачати їх в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НімеччинаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Німеччина
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: