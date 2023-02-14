В Германии возобновят производство боеприпасов для "Гепардов", которые есть у Украины

Германия подписала контракты с концерном Rheinmetall о возобновлении производства боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые она поставила Киеву.

Об этом заявил во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов Gepard на Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставки этой важной части противовоздушной обороны", - сказал Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

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Германия уже несколько месяцев пытается найти новые боеприпасы для зенитных пушек Gepard, которые ее собственные военные сняли с вооружения в 2010 году.

Установки Gepard оказались особенно успешными в борьбе с воздушными налетами, но, по информации немецких СМИ на начало февраля, в Украине осталось лишь около 30 тысяч снарядов к ним, и поэтому Gepard почти не используется в наземных боях, а в основном для борьбы с беспилотниками. Обычно из него стреляют только в экономном режиме.

Бразилия и Швейцария, которые имеют боеприпасы к Gepard, ранее отказались поставлять их в Украину.